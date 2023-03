Bambini all'inferno. Il dramma dei più innocenti, da Hitler a Putin

Cominciano sempre da loro, dai bambini, dittatori e autocrati. Putin è stato appena raggiunto da un mandato d’arresto della corte penale internazionale dell’Aja per deportazione illegale di bambini dell’Ucraina alla Russia. Dici deportazione e il pensiero ti corre a precedenti inauditi, il cui ricordo è di continuo rinfocolato da ciò che non cessa di accadere in tante contrade del mondo, dove imperversano totalitarismi più o meno nascosti e tollerati. Così torni a vederla. Ha un cappottino rosso che spicca in un ambiente plumbeo prima ancora che grigio, plumbeo il cielo, i palazzi, il selciato delle strade, le persone che camminano sospinte verso una destinazione infausta, incolonnate in una fila di cui non si vede la fine, le teste basse, gli sguardi nascosti e impauriti. La bambina col cappottino rosso costeggia la fila senza farne parte, cammina al passo della fila, le mani pigiate nelle tasche del cappotto, un’aria tra sbarazzina e noncurante, ma poi devia, entra in un portone, senza che nessuno degli aguzzini che controllano la fila se ne accorga, sembra invisibile proprio grazie al cappottino rosso che la isola nel mare di grigio tutt’intorno, sempre da sola sale le scale, entra in una stanza, si nasconde sotto un letto. La sequenza di Schindler’s List si chiude sul volto della bambina che si appresta ad aspettare, calma viene da dire, consapevole di un destino. Si salva, siamo portati a sperare. E invece la ritroveremo alla fine del film, cadavere tra mucchi di cadaveri. Fa parte della storia, anche se ci illudevamo che se ne distaccasse, che seguisse una traiettoria speciale, estroversa e salvifica. Non è così, è una bambina ebrea, una delle tante, dei tanti bambini, nelle atroci vicende della distruzione del ghetto di Cracovia con l’uccisione immediata o la deportazione – eccola la parola, come tornata dal passato nella sentenza dell’Aja – nei campi di sterminio degli ebrei che vi erano stati stipati a forza dai nazisti. Il film di Spielberg è pieno zeppo di quei bambini, che fanno di tutto per scamparla, con un’inventiva, una determinazione, un coraggio che il grande regista americano di origini ebraiche mostra senza indulgere in patetismi, a volte strappando perfino un sorriso.

