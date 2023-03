La Cina, come la Russia, interferisce nelle elezioni di paesi democratici

Siamo abituati a parlare delle interferenze russe nelle elezioni di paesi democratici, ma il dibattito pubblico che si è aperto da qualche settimana in Canada sta cambiando la nostra prospettiva. Un mese fa il Globe and Mail ha rivelato una serie di indagini condotte dall’intelligence canadese che confermano un sospetto che circolava da tempo: la Repubblica popolare cinese ha cercato di interferire nelle elezioni sia federali del 2019 sia nel 2021, perché preferiva i conservatori, e non i liberali, affinché il governo non avesse un approccio troppo duro con Pechino. In realtà, sappiamo che neanche i liberali hanno più un atteggiamento tenero con la Cina. Ma la questione è diventata comunque un problema per il primo ministro Justin Trudeau, che è stato costretto ad aprire una commissione d’inchiesta per investigare se le interferenze abbiano avuto qualche effetto.

