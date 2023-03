Adesso anche la Serbia vuole sanzionare Putin

Le sanzioni occidentali contro la Russia funzionano e lo dice pure il governo della Serbia, cioè di un paese considerato quasi vassallo di Mosca e di Vladimir Putin. Il ministro dell’Economia di Belgrado, Rade Bashta, due giorni fa ha scritto un post sul suo profilo Instagram: “La Serbia sta già pagando un prezzo molto pesante per essersi rifiutata di imporre sanzioni contro Mosca fino ad ora. Io sostengo che ormai sia giunto il momento di introdurle anche qui”. Bashta è arrivato alla conclusione che, dopo più di un anno di guerra, la difesa a oltranza della posizione russa abbia solo danneggiato la popolazione serba e abbia impedito la crescita economica del suo paese. La morale e la coscienza non c’entrano: la conclusione è che – non per convinzione politica, ma per convenienza economica – ora l’obiettivo debba essere quello di rimanere nell’orbita occidentale e, in particolare, in quella dell’Unione europea.

