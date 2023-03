I dati dell'Iea spiegano perché le sanzioni contro la Russia stanno funzionando

Secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), a gennaio i ricavi della Russia dalle esportazioni di petrolio e gas si sono ridotti di circa il 40 per cento. Nello stesso periodo dell’anno scorso, quando la guerra non era ancora iniziata e i prezzi globali erano sotto controllo, i ricavi di Mosca per le esportazioni di gas e petrolio ammontavano a 30 miliardi di dollari mentre a gennaio di quest’anno si sono fermati a 18,5 miliardi. Ciò è dovuto al disimpegno europeo dal gas russo e dalle sanzioni occidentali sul greggio degli Urali, che da quanto afferma il direttore della Iea Fatih Birol hanno raggiunto i due obiettivi principali: stabilizzare i mercati globali dell’energia e ridurre le entrate di Mosca dalle esportazioni di idrocarburi. Nel caso del petrolio russo, infatti, il crollo dei ricavi avviene nonostante i volumi delle esportazioni siano rimaste abbastanza costanti. A dicembre l’Unione europea ha bloccato le importazioni via mare di petrolio russo, mentre a febbraio ha esteso l’embargo ai prodotti raffinati. I paesi terzi possono continuare trattare barili russi usando i servizi finanziari dei paesi occidentali a patto di rispettare dei price cap, che per ora risultano più alti dei prezzi a cui viene effettivamente venduto il greggio russo rispetto ai valori del Brent.

