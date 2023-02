Un processo in Svezia per portare in tribunale gli ayatollah  

Trentaquattro anni dopo il massacro dei prigionieri politici iraniani nella grande resa dei conti tra i vincitori e gli sconfitti della Rivoluzione islamica, un processo in Svezia è una vittoria per le vittime e un incubo per il presidente in carica Ebrahim Raisi. Raisi è il filo rosso che collega le forche di ieri a quelle di oggi: nel 1988 era il capo della magistratura che decideva le condanne a morte per impiccagione dei dissidenti politici considerati “nemici del popolo e di Dio”, oggi è il capo del governo nel momento in cui l’Iran rispolvera la pratica disumana di punire il dissenso politico con le esecuzioni pubbliche di giovani manifestanti, con l’unico obiettivo di scoraggiare tutti gli altri dal proseguire le proteste.

