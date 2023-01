La Cina sostiene l'Iran sul nucleare: si rafforza l'asse ostile all'Occidente

Giovedì Pechino ha ribadito il suo sostegno all’Iran sulla questione del nucleare: “La Cina apprezza la sincerità e la flessibilità dell’Iran, sostiene l’Iran nella salvaguardia dei suoi legittimi diritti e interessi e invita le parti a rimanere impegnate nel dialogo e nei negoziati”, ha detto in un colloquio telefonico il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang al suo omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian. Durante la telefonata Abdollahian ha aggiornato Qin sugli ultimi progressi dei negoziati sul nucleare iraniano, l’accordo Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), e secondo la dichiarazione di Pechino il ministro iraniano avrebbe “ringraziato la Cina per il suo ruolo costruttivo”.

