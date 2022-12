L'Aiea mette piede in Iran

Dal 16 settembre a oggi in Iran non si sono mai fermate le proteste ma, per la prima volta, negli ultimi tre giorni ci sono stati degli avvicinamenti diplomatici tra occidente e Teheran. I primi da quando, con la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa, è cominciato un movimento di protesta che chiede la fine della Repubblica islamica, che è diffuso su tutto il territorio iraniano e che per determinazione (dura da più di tre mesi) non ha precedenti dal 1979. Dopo che il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha detto: “Penso che non abbiamo un’opzione migliore dell’accordo sul nucleare per garantire che l’Iran non sviluppi armi atomiche”, oggi la delegazione iraniana e quella dell’Ue, guidata da Enrique Mora, si incontreranno durante una conferenza internazionale in Giordania. Questo mentre l’Aiea, l’Agenzia per il monitoraggio dell’energia atomica dell’Onu, è appena stata in visita a Teheran. Anche se era lì per una missione internazionale e tecnica, è stata la prima volta che funzionari occidentali hanno messo piede in Iran dalla morte di Amini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE