Il dilemma del Mite dice che la geografia dei ministeri è più urgente del totonomi

Nel comporre il governo, prima ancora di scegliere i nomi dei ministri, Giorgia Meloni dovrà sciogliere i nodi dei ministeri: e uno dei primi da affrontare riguarda la Transizione ecologica. Che fare? Mantenerlo nella sua attuale forma oppure tornare all’assetto precedente, con l’energia in pancia allo Sviluppo economico da un lato e l’Ambiente dall’altro? Ci sono pro e contro. Il Mite nasce da una richiesta di Beppe Grillo al momento della formazione del governo Draghi. L’idea ha senso: vista la centralità e l’esigenza di coordinamento tra le politiche energetiche e climatiche, mettere tutto in un solo contenitore per evitare che si pongano in conflitto come è stato nel passato. D’altro canto, l’esperienza di Roberto Cingolani – nonostante il generoso sforzo del ministro – si è rivelata più complessa di quanto, forse, inizialmente si pensasse. I due ministeri non si sono realmente fusi: il dipartimento Energia è rimasto una specie di provincia autonoma.

