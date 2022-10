Con Meloni torna in voga la parola “nazione”, ma non è chiaro a cosa si riferisca

Tutte le democrazie sono nate e si sono sviluppate nel contesto di stati nazionali, e tuttavia in Italia e in altri paesi europei si è affermata nel mainstream culturale un’idea di democrazia che considera i cittadini quali membri di una cosmopoli democratica. Storia di un equivoco irrisolto

Non si può non notare che Giorgia Meloni, nei suoi discorsi e nelle sue affermazioni pubbliche, utilizza spesso la parola “nazione” per riferirsi a ciò che più comunemente viene da tempo definito come “paese” (o il “nostro paese”). Si tratta di una parola abbastanza desueta nel linguaggio comune, il cui impiego avrà meravigliato qualcuno e indotto magari qualcun altro a collegarla alla tradizione politica da cui la probabile prossima presidente del Consiglio proviene, quasi che il termine abbia una chiara connotazione di destra. Non è esattamente così.