 Sul nucleare, Berlino (forse) ha capito

La decisione era nell’aria ma ieri sera il governo federale non l’aveva ancora resa ufficiale. A dare la notizia è stato il Wall Street Journal in una corrispondenza da Berlino: “La Germania ha intenzione di posticipare la chiusura delle ultime tre centrali nucleari del paese per far fronte a una possibile carenza di energia quest’inverno”. Il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, e soprattutto i suoi alleati Verdi, avrebbero così ceduto alle pressioni del partito Liberale (un alleato di governo), dell’opposizione moderata (la Cdu), del mondo dell’accademia e dell’imprenditoria. Anche qualche verde di peso, come il tre volte premier del ricco Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, nei giorni scorsi ha lasciato una porta aperta al nucleare: privarsi di una fonte di energia – oggi l’atomo fornisce circa il 6 per cento dell’elettricità consumata dai tedeschi – nel mezzo di una crisi energetica equivarrebbe a darsi la mazza sui piedi.

