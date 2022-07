Il valore della stabilità politica. I rischi economici di una crisi di governo

Inflazione e ciclo monetario giocano contro l’Italia. E non è tutto: secondo alcune stime la fine dell'esecutivo Draghi e le elezioni anticipate potrebbe portare lo spread a 300 punti base mettendo in uno stato di fibrillazione tutta l’Eurozona

Borsa e inflazione sono ormai un connubio tossico, che però tiene distratti gli investitori dalla crisi di governo italiana. Ieri, infatti, mentre a Palazzo Chigi si tentavano le ultime mediazioni tra Draghi e Conte, era il dato sull’inflazione americana – arrivata al 9,1 per cento a giugno (il livello più elevato raggiunto dal 1981) – a far sbandare pesantemente i listini europei sulla scia di Wall Street, con un parziale recupero arrivato solo nel finale di seduta (il Ftse Mib ha chiuso con un calo dello 0,9 per cento). A ogni nuovo dato sulla corsa dei prezzi al consumo, i mercati azionari reagiscono male perché, come spiegano gli analisti, temono che si intensifichi il ritmo delle manovre restrittive da parte delle banche centrali. Prima di ieri i mercati già scontavano un rialzo di 75 punti base da parte della Fed il prossimo 27 luglio e adesso temono l’aumento possa essere di 100 punti base, mentre restano più incerte le previsioni sull’intensità della manovra che la Bce si prepara a varare il 21 luglio (25 o 50 punti base?) anche perché le attese sono più concentrate sullo scudo anti spread.