Draghi, l'Italia e la Russia

Qualcosa è cambiato. Il Financial Times scrive che “l’avversione per la guerra in Ucraina pone fine alla storica amicizia di Roma con Mosca”, una sentenza che non lascia dubbi sulla collocazione del paese. Un tono ben diverso dai titoli che trattano i tormenti della Germania e la posizione ondivaga del cancelliere Olaf Scholz. Il protagonista della storia è il premier Mario Draghi, ha scelto la linea dura con la Russia facendo adeguare anche le aziende italiane. Quanto questo cambiamento sia stato radicale e quanto sia cambiata la percezione del ruolo dell’Italia, è evidente dal fatto che solo pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, il 21 febbraio, lo stesso Draghi veniva descritto in un editoriale del Wall Street Journal come uno dei leader più titubanti, criticato per la posizione italiana che escludeva sanzioni all’energia in caso di attacco.

