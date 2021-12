Una strategia per la sicurezza sul lavoro

Gli incidenti sul lavoro sono assai numerosi, più di 400 mila quelli denunciati nei primi dieci mesi dell’anno, e di questi circa più di mille sono stati mortali. Tutte le massime autorità politiche hanno denunciato come inaccettabile la situazione e spesso l’informazione ne dà conto con lodevole costanza. La deprecazione generale però non basta se non produce interventi, che per essere efficaci debbono tener conto del carattere specifico degli incidenti, per identificarne le cause, che sono assai diversificate. Ci sono gli incidenti nelle strutture produttive fisse, dove è possibile intervenire per far rispettare le normative antinfortunistiche. Qui qualche modesto risultato è stato ottenuto, visto che c’è un calo dei casi mortali del 5 per cento. Se si considera che nelle statistiche dell’Inail nel comparto industria e servizi è compresa anche l’edilizia, nella quale invece c’è un’intensificazione degli incidenti, si può dedurre che per gli altri comparti la riduzione sia anche più consistente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE