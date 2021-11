Maledetti avocadi. Fanno male all'ambiente

Anche di avocado toast potrebbe finire il pianeta. La ricetta è ormai talmente glamour che Annalisa le ha dedicato una canzone, e anche le preparazioni sulla base di avocado spopolano. A partire da quel guacamole in cui milioni di americani intingono le tortilla chips durante il Super Bowl, portando così nei mesi di febbraio l’export messicano a tetti da 35.000 tonnellate. Pure l’Istat ha dato il suo imprimatur al vegetale già caro agli aztechi e a Emilio Salgari, inserendolo nel suo paniere. E al boom contribuisce anche la moda vegana, che vi vede un prodotto non aggressivo verso la natura. Come però riferisce il Guardian, in realtà non è proprio così. L’avocado, frutto già esistente all’epoca dei dinosauri, purtroppo lascia una “impronta carbonica” tremenda. Cosa che ha peraltro in comune con altri prodotti usati nelle diete vegetariane e vegane, in particolare la soia. Per questo motivo, nel Regno Unito e in Canada sempre più ristoranti che vogliono sentirsi in regola con la lotta al cambiamento climatico hanno deciso di bandirlo.

