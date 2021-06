Fateveli da soli, i balletti. Lo sciopero degli artisti afroamericani su Tik Tok

La rapper Megan Thee Stallion non poteva pensare che la sua canzone fin troppo carnale potesse diventare un manifesto antirazzista

Nella scena iniziale di “Thot shit”, il nuovo singolo della rapper americana Megan Thee Stallion, un anziano signore bianco, un senatore, prima la offende con un commento sotto il suo video: “Le stupide puttane dovrebbero pulirsi la bocca con l’acqua santa”; poi si tira giù la cerniera dei pantaloni ed eccitato da quelle immagini inizia a toccarsi. Mentre è raccolto in quel momento intimo, arriva una chiamata. Ė Lei, la Stallion in persona, che va dritta: “Ascolta brutto stronzo, le donne che stai cercando di umiliare sono quelle da cui dipendi. Sono quelle che ti curano, che ti cucinano, che fanno le pulizie, che guidano la tua ambulanza, che ti guardano mentre dormi. Queste donne controllano molta parte della tua vita, non scherzare con loro”.