La terra di nessuno al confine bielorusso

Quattro persone sono morte di freddo nella “no man’s land” che il governo nazionalista di Varsavia ha deciso di instaurare al confine con la Bielorussia per “proteggersi” dai migranti che Aljaksandr Lukashenka sta utilizzando come arma politica contro Polonia, Lettonia e Lituania in rappresaglia alle sanzioni dell’Unione europea. Tre uomini e una donna sono deceduti per ipotermia e stanchezza dopo essere rimasti bloccati per giorni, con altre decine di migranti, in un pezzetto di terra da cui non riescono più a uscire. Sia la Polonia sia la Bielorussia rifiutano l’ingresso e, quando qualcuno riesce a superare il filo spinato, viene riportato nella terra di nessuno. Il governo nazionalista del partito Diritto e giustizia (PiS) ha imposto lo stato di emergenza nella zona, vietando l’accesso alle organizzazioni non governative e ai giornalisti.

