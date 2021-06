L'indulto di Sánchez

L’indulto annunciato oggi dal governo spagnolo per i nove leader indipendentisti catalani che stanno scontando lunghe pene detentive per l’organizzazione del referendum secessionista illegale del 2017 è un atto politico che il premier socialista Pedro Sánchez non poteva evitare. Non lo poteva evitare per motivi aritmetici (al suo esecutivo serve l’appoggio in Parlamento degli indipendentisti catalani). E non lo poteva evitare perché, quantomeno fuori dalla Spagna, è chiaro quasi a tutti come non sia possibile che in un paese europeo i leader politici di partiti votatissimi scontino fino alla fine delle condanne così severe per aver tentato di organizzare una secessione pacifica, ancorché illegale. Ma, proprio per la sua sostanziale inevitabilità, la concessione dell’indulto è per Sánchez una “scelta” frustrante, perché non è un provvedimento per cui possa ricevere applausi.

