La questione catalana si fa globale in difesa dell'economista Andreu Mas-Colell

Alla fine di giugno il Tribunal de Cuentas spagnolo, che è di nomina politica, annuncerà l’entità della multa comminata a 39 persone per aver speso denaro pubblico al fine di fare propaganda all’estero a favore del referendum illegale di indipendenza della Catalogna del 2017. La cifra complessiva potrebbe assommare a molte decine di milioni di euro. E’ evidente il peso politico di questa decisione, che avviene proprio mentre il premier Pedro Sánchez tesse un controverso indulto per i leader indipendentisti in carcere, per cercare di ricucire un dialogo con i partiti secessionisti che continuano a governare a Barcellona e, certo, anche per dare respiro al suo esecutivo, che nel Parlamento spagnolo ha bisogno del supporto, sottilmente ossimorico, di quegli stessi secessionisti catalani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni