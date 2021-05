In Spagna l'autobiografia si fa racconto del paese intero, con tutte le sue curve

In Spagna i romanzi in cui gli scrittori ricostruiscono la vicenda recente della propria famiglia sono ormai una specialità letteraria nazionale. Sono libri in cui vengono cuciti insieme documenti, ricordi personali e moltissimi “non detti” – ed è proprio qui, per raccontare le memorie imprendibili, che serve uno scrittore vero. Il terminale italiano di questa via iberica all’autofiction, con la quale si sono misurati molti scrittori di grande talento, è l’editore Guanda, che ha tradotto alcuni dei libri migliori di questo filone. Come “Il sovrano delle ombre” di Javier Cercas. O “In tutto c’è stata bellezza” di Manuel Vilas. O, ancora, “Il rumore di quest’epoca” di Fernando Aramburu, che non è un romanzo ma è una raccolta di “pezzi brevi”, in cui si riconoscono gli attrezzi con cui Aramburu ha edificato “Patria” e altre sue opere di fiction.

