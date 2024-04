A febbraio più 41mila occupati, ma il tasso di disoccupazione sale al 7,5 per cento, dice l'Istat

Aumentano gli occupati e i disoccupati, mentre diminuiscono gli inattivi

Dopo la frenata di gennaio (meno 40mila occupati) a febbraio 2024 il mercato del lavoro torna a crescere: aumentano gli occupati e i disoccupati, mentre diminuiscono gli inattivi. È quanto emerge dal report dell'Istat sui dati provvisori di occupati e disoccupati a febbraio. L'occupazione cresce (+0,2 per cento, pari a +41 mila unità) tra gli uomini, i maggiori di 24 anni e i dipendenti permanenti; cala invece tra le donne, i 15-24enni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Il tasso di occupazione sale al 61,9 per cento (+0,1 punti). L'aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+2,5 per cento, pari a +46 mila unità) interessa entrambi i generi e ogni classe d'età. Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,5 per cento (+0,2 punti), quello giovanile al 22,8 per cento (+0,7 punti). La diminuzione del numero di inattivi (-0,5 per cento, pari a -65mila unità, tra i 15 e i 64 anni) si osserva sia per gli uomini sia per le donne e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali l'inattività cresce. Il tasso di inattività scende al 33,0 per cento (-0,2 punti).

Allargando lo sguardo sull’anno, il numero complessivo di occupati, a febbraio 2024, supera quello di febbraio 2023, dell’1,5 per cento, pari a +351mila unità. L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età, a eccezione dei 15-24enni tra i quali l'occupazione è in calo. Il tasso di occupazione sale in un anno di 0,8 punti percentuali. Rispetto a febbraio 2023, calano sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,2 per cento, pari a -63 mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,9 per cento, pari a -239 mila). Confrontando il trimestre dicembre 2023-febbraio 2024 con quello precedente (settembre-novembre 2023), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,3 per cento, per un totale di 65 mila occupati. La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,3 per cento, pari a -65 mila unità) e all'aumento degli inattivi (+0,3 per cento, pari a +41 mila unità).