Si accende lo scontro tra Fitto e la Corte sulle coperture del Pnrr. Ecco chi ha ragione

Quando sarà possibile quantificare i progetti ex-Pnrr ed ex-Pnc che non avranno coperture certa? È questo il cuore della lotteria dei numeri innescata dal decreto legge 19. Al momento le accuse delle Corte sono più convincenti della replica di Fitto

Si moltiplicano le relazioni e le audizioni sul decreto legge 19 che portano a galla il “gioco delle tre carte” denunciato dal Foglio il 16 marzo. Le relazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio e della Corte dei conti forniscono elementi che rafforzano l’idea di un quadro lacunoso e seri dubbi che sarà mantenuta la promessa di non lasciare a terra nessuna opera. Viene a galla una nuova domanda: quando sarà possibile quantificare i progetti ex-Pnrr ed ex-Pnc che non avranno coperture certa? Una domanda che è il cuore della lotteria dei numeri innescata dal decreto legge 19. Molto più della polemica che ai è scatenata fra la Corte dei conti e il ministro Fitto che ha risposto dicendo che non c’è nessun problema di copertura perché la Ragioneria vaglia la copertura di tutti i provvedimenti di legge. Ed è così, formalmente, ci mancherebbe.