Smart road to Bergamo. Un caso unico di innovazione e sinergie fra impresa e politica

Si levano all’alba, accendono i motori e attraversano l’Italia. Da Milano a Napoli, da Torino a Venezia. L’Italia è un Pi greco. La prima gamba scende lungo l’Autostrada del Sole, la seconda lungo l’Adriatica, sormontate dalla Serenissima, in sigla sono l’A1, l’A14 e la A4. Tre nastri d’asfalto che hanno trasformato la geografia urbana, economica, sociale. Ha cominciato l’Autosole, un capolavoro di efficienza costruttiva, oggi è un fiume in piena che spesso tracima. L’aereo con la navetta Roma-Milano aveva arricchito l’Alitalia poi il treno ad alta velocità ha imposto la sua legge ferroviaria. Eppure né aereo né treno hanno sostituito l’autostrada. Il traffico merci non ha alternative per il momento, anzi l’esplosione dell’e-commerce lo ha moltiplicato, e il tramonto dell’automobile a lungo annunciato non è ancora all’orizzonte: ibrida, elettrica o ancora a benzina, la macchina che ha cambiato il mondo (Mit) continuerà a cambiarlo cambiando essa stessa. Lungo questo Pi greco sono cresciute e si sono trasformate le più grandi aree metropolitane e le città di medie dimensioni, bandiere del modello italiano, a partire da quella civiltà dei comuni che rese l’Italia, povera di risorse naturali e divisa, l’area più ricca e contesa d’Europa. L’onda dell’innovazione attraversa l’antico paradigma e lo cambia, ancora una volta lungo l’autostrada. Così, abbiamo cominciato un piccolo tour per raccontare cinque realtà e la loro metamorfosi. Una selezione difficile vista la gran varietà del paese e nel farla abbiamo scoperto un fermento che non ci aspettavamo. La prima tappa è stata nel cuore manifatturiero del paese.

