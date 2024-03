Oltre lo spread. Il riscatto dei paesi del sud Europa spiegato da Citi

Per la banca d’affari americana Citi il differenziale scenderà a 110 entro quest’anno. Giada Giani, senior economist di Citi per l’Europa, dice al Foglio che questo fenomeno va inquadrato soprattutto “nell’inatteso riscatto dei paesi del Sud Europa"

Il buongiorno si vede dallo spread sovrano. E quello dell’Italia da qualche settimana sta scivolando piano piano, ma senza ripensamenti, verso i livelli dei primi mesi del governo Draghi. Ieri ha chiuso a 124 punti base, molto lontano dai livelli di allarme raggiunti in passato ma per la banca d’affari americana Citi il differenziale scenderà a 110 entro quest’anno. Giada Giani, senior economist di Citi per l’Europa, dice al Foglio che questo fenomeno ha diverse spiegazioni ma che va inquadrato soprattutto “nell’inatteso riscatto dei paesi del Sud Europa che crescono più della media dell’area”.