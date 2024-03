È ora di capire i buoni dati sul lavoro in Italia

Il lavoro in Italia è in buona salute. L’Istat, nel report sul mercato del lavoro, descrive un quadro positivo e per certi versi sorprendente rispetto alla crescita flebile del pil. Nell’ultimo trimestre 2023, rispetto all’anno precedente, aumentano le ore lavorate (+2,4 per cento) e le ore lavorate per dipendente (+1,6 per cento). Cresce, per l’undicesimo trimestre di fila, il numero di occupati (+533 mila, +2,3 per cento), principalmente quello dei dipendenti a tempo indeterminato (+509 mila, +3,3 per cento), aumentano anche gli indipendenti (+65 mila, +1,3 per cento) mentre diminuiscono i dipendenti a termine (-40 mila, -1,4 per cento). Aumentano sia gli occupati part time (+143 mila, +3,4 per cento) sia gli occupati a tempo pieno, questi ultimi in quantità superiore (+391 mila, +2,0 per cento). L’occupazione cresce in tutte le aree geografiche, al Mezzogiorno (+1,1 per cento) più che al cento e al nord (+1-1,1 per cento); cresce sia tra gli uomini sia tra le donne (+2,1 e +1,9 per cento), sia tra gli italiani sia tra gli stranieri e cresce in tutte le fasce d’età e indipendentemente dal titolo di studio. Prosegue il calo dei disoccupati (-65 mila, -3,2 per cento) e degli inattivi nella fascia 15-64 anni (-496 mila, -3,9 per cento).

