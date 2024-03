È il lavoro la grande questione femminile in Italia. Da riportare al centro dell'agenda politica

Il tasso di occupazione femminile nel nostro paese è all’ultimo posto in Europa. Ed è una delle cause delle debolezze della nostra economia. Tanti circoli viziosi. Come uscirne? Con la crescita, le infrastrutture e un cambio culturale

In Italia solo una donna su due di età compresa tra 20 e 64 anni lavora. Il dato è ancor più preoccupante se confrontato con quello dei partner europei: siamo gli ultimi. Per dare un ordine di grandezza, il tasso di occupazione femminile tedesco si attesta al 77 per cento – 25 punti percentuali in più del nostro –, quello francese al 65, quello ellenico al 56. In Grecia la situazione è migliore persino dal punto di visto della dinamica: nell’ultimo decennio l’incremento della quota di donne con un impiego è stato due volte superiore al nostro.