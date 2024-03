Vito Pertosa ci dice perché stabilizzare l'Italia con le riforme è una priorità

"Per noi imprenditori è una condizione necessaria per poter per orientarsi e prendere decisioni, per crescere e migliorare le proprie opportunità. Non capisco come si faccia ad accettare la costosissima instabilità politica che ci tormenta da decenni”, dice al Foglio l'imprenditore

Con la sua azienda, i suoi tecnici, con coraggio e competenza, Vito Pertosa, con la sua Angel group, è riuscito a dare stabilità al primo (e poi ne seguiranno altri) satellite prodotto nei suoi stabilimenti in Italia e messo in orbita da space X. L’impresa ingegneristica ed economica era più che complicata, avrebbe scoraggiato quasi chiunque. E ora, anche forte di un risultato del genere, Pertosa si cimenta, da normale cittadino, con il sogno di una stabilizzazione addirittura più ambiziosa, quella del potere, dei governi, in Italia. “Per noi imprenditori e credo per tutta la società – dice al Foglio – è una condizione necessaria per poter programmare, realizzare, per orientarsi e prendere decisioni, per crescere e migliorare le proprie opportunità. Non capisco come si faccia ad accettare la micidiale e costosissima instabilità politica che ci tormenta da decenni”. I satelliti posizionati in orbita bassa sono abbastanza piccoli, pesano meno di un quintale, ma fanno tantissime cose, guardano la Terra, comunicano, rilevano dati, interagiscono con altri loro simili in costellazione, fanno funzionare un paese, si direbbe.