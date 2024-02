Le risposte che mancano da politica e sindacati sulle morti sul lavoro

Vogliamo veramente credere che per la quasi totalità delle nostre imprese la sicurezza sul lavoro sia un optional? Non ci sfiora l’idea che la mole di norme che di evento tragico in evento tragico abbiamo posto a presidio della sicurezza del lavoro sia frutto dell’approssimazione e della superficialità se non proprio dell’ignoranza?

La sequenza è ben nota. Un cantiere – uno qualunque in qualunque parte d’Italia – diventa il teatro di un evento tragico. Uno o più lavoratori perdono la vita. Il sindaco ed il ministro pro tempore visitano il luogo del disastro. I sindacati si indignano e chiedono nuove e decisive misure. Il governo provvede, in tempi record, a disegnare e ad approvare nuovi provvedimenti sempre più incisivi per contrastare il fenomeno. Il tema conquista le prime pagine dei media per poi lentamente passare nelle pagine interne, prima, e nelle brevi, dopo. Nell’attesa del prossimo evento tragico. Chi scrive si era occupato del tema delle morti sul lavoro alla metà degli anni Novanta. Allora, come oggi, i morti sul lavoro erano circa mille all’anno. Esattamente come oggi e come in tutti gli anni di quest’ultimo trentennio. E ciò nonostante che la sequenza descritta in precedenza si sia ripetuta – quale che fosse il colore dei governi – ogni anno e spesso più volte all’anno. Sorge il dubbio che il problema non stia solo negli eventi – tragici, è bene ripeterlo – ma anche nelle modalità con cui a quegli eventi si risponde.