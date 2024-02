Il dramma dei morti sotto i ponteggi di Esselunga ci dice molto sul gran paradosso dei controlli in Italia

La strage sul lavoro avvenuta a Firenze colpisce in modo speciale perché è avvenuta nel cantiere aperto da Esselunga, una delle aziende più note del paese e diventata quasi simbolo di accanimento nei controlli amministrativi e di meticolosa pedanteria (o anche asserito volontario boicottaggio) nel rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte degli uffici pubblici. Il progetto e il piano di esecuzione dei lavori per il nuovo stabilimento fiorentino hanno passato tutti quei setacci e si inseriscono in uno schema di realizzazioni edilizie replicato in centinaia di sedi italiane della stessa catena e con criteri standard nella resa finale e nella concezione architettonica. Sul cantiere, come in tutti i luoghi dove si costruisce, sono attivi tra livelli di controllo di sicurezza, quello che fa capo alla direzione dei lavori, solitamente un ingegnere, quello del responsabile sicurezza indicato dai lavoratori e quello del responsabile indicato dall’azienda realizzatrice. Questa tragedia potrebbe mostrare, se dagli accertamenti non emergessero specifici comportanti dolosi, quanto la formalità dei controlli e delle autorizzazioni non consenta il raggiungimento di una sostanziale sicurezza.

