Chi sogna le costose nozze Unicredit-Generali

Pronti, partenza, via: chi sarà il primo ad alzarsi in piedi e a provare a scattare? Nel complicato mondo della finanza italiano, i grandi campioni nazionali si muovono da mesi con passo felpato con uno stile simile ai cowboy dei film di Sergio Leone. Ci si guarda, ci si scruta, ci si osserva, si sorride e si aspetta di capire chi sarà il primo a infilare la mano nella fondina e a fare la prima mossa. E così, ogni giorno, anche il dettaglio più piccolo e più laterale, viene trasformato dagli osservatori maliziosi in uno spunto utile per rispondere ad alcune domande ormai ricorrenti. Che succederà in Generali? Come si muoverà Mediobanca? Chi si prenderà Monte dei Paschi? Chi si sposerà con Bpm? Come si espanderà Bper? Che mosse farà Unipol? Come cambieranno le fondazioni? Che intenzioni ha Intesa Sanpaolo? Cosa farà Delfin? Come si muoverà Caltagirone? E cosa farà Unicredit con tutti quei soldi che ha in pancia? Ci si guarda, ci si scruta, ci si osserva e si cerca di capire, anche dai piccoli segnali se, in questo momento di calma apparente, in un momento in cui tutte le banche, tutte le assicurazioni e tutte le grandi società coinvolte nel potenziale risiko finanziario possono rivendicare numeri, conti e bilanci positivi, c’è qualcuno che improvvisamente possa fare la prima mossa.



