Unione tra Unicredit e Generali via Mediobanca, a Piazza Affari volano i titoli delle banche

Dopo la notizia della possibile unione rilanciata dal Foglio, la seduta si apre con una crescita di quasi tutti i titoli finanziari del Ftse Mib

Da Mediobanca, che cresce del 4,6 per cento, a Generali, che fa registrare un più 2,5 per cento, passando per Mps (più 3,1 per cento), Banco Bpm (più 5,3 per cento), Bper (più 2,1 per cento) e Banca Generali (più 2,3 per cento). Dopo la notizia, rilanciata questa mattina dal Foglio, di una possibile unione tra Unicredit e Generali attraverso Mediobanca, salgono gli indici di tutti i principali titoli finanziari del Ftse Mib. Che fanno registrare le migliori performance tra tutte le borse europee.

L'ipotesi dell'unione tra la seconda banca commerciale italiana e la prima compagnia assicurativa del paese, con le garanzie offerte dalla banca d'affari milanese, ha insomma riacceso l'entusiasmo dei mercati. Con alcuni analisti, come quelli di Intermonte, sentiti da Radiocor, che dicono come l'operazione "doterebbe Unicredit di importanti supporti in un'area in cui la banca è poco presente come investment banking, wealth management e credito al consumo". Ma che soprattutto, "la combinazione avrebbe senso e con sinergie di ricavo più che di costo". La risposta degli indici è il segnale che l'unione è vista come un consolidamento del settore finanziario. E potrebbe dar vita al cosiddetto risiko bancario.

Sia da Unicredit che da Mediobanca, per ora, hanno preferito non rilasciare commenti sullo scenario prospettato dal Foglio.