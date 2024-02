Le banche italiane sono sempre più solide, ma per ora niente risiko

Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Bper e Banco Bpm: tutte insieme le prime cinque banche del paese hanno realizzato 21 miliardi di utili nel 2023. E tutte insieme hanno accantonato oltre 4 miliardi di extraprofitti. Se avessero dovuto pagare l’imposta, il gettito per lo stato, per queste sole cinque banche, sarebbe stato all’incirca di 1,5-1,7 miliardi. Avendo potuto scegliere una seconda opzione, hanno accantonato un ammontare pari a due volte e mezzo, 4 miliardi per l’appunto. Con i risultati registrati in questa settimana di “passione” (ultima, giovedì sera, è stata la milanese Bpm, con utili per quasi 1,3 miliardi, l’85 per cento in più rispetto al 2022) si possono fare un po’ di conti e di ragionamenti sul futuro delle banche italiane.



