Mps si è trasformato da preda a predatore?

"Faremo un takeover su Unicredit". Scherza il cfo di Mps, Andrea Maffezzoni, durante l’incontro con gli analisti finanziari ai quali i vertici della banca senese guidata da Luigi Lovaglio hanno presentato i risultati del 2023. Decisamente superiori alle aspettative del mercato e in sintesi: 2 miliardi di utili netti, ritorno al dividendo dopo 13 anni, con l’incasso per l’azionista Mef di una cedola di circa 150-170 milioni di euro (su un totale di 315 milioni), e liberazione di risorse che finora erano servite a coprire i rischi legali (466 milioni). Risultati impensabili fino a solo un anno fa, quando un aumento di capitale, chiuso da Lovaglio per il rotto della cuffia, scongiurava il tracollo del Monte dopo svariati tentativi di trovare un partner. Ma sotto la battuta del cfo si nasconde un fondo di verità, nel senso che Mps ha talmente invertito la sua traiettoria che potrebbe passare da preda a predatore. O, almeno, ambisce a farlo avendo a disposizione ben 3 miliardi di capitale in eccesso, che sono anche il frutto dei benefici fiscali, compresi gli accantonamenti a riserva della tassa sugli extraprofitti.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE