Il terzo polo non decolla neanche in banca

Si tratta di stime ufficiose che circolano tra banche d’affari, ma da quello che emerge si capisce perché un’aggregazione tra Montepaschi, risanata e ormai alleggerita dal peso del contenzioso legale, e Banco Bpm, che ieri ha presentato il nuovo piano strategico con la promessa di 6 miliardi di utili nel triennio 2023-2026, sebbene auspicabile per dare a entrambe la prospettiva di un salto dimensionale, appare come un’ipotesi poco realistica alla luce dei costi che comporterebbe. Ebbene, dicono queste stime, che le nozze tra le due banche produrrebbero esuberi per 6 mila dipendenti (su una forza lavoro complessiva di circa 36 mila addetti) di cui 4000 a Milano. E gli oneri per la loro gestione ammonterebbero a circa 1,8 miliardi. Un prezzo forse troppo alto da pagare in termini sociali e anche da far digerire ai rispettivi soci ora che sia a Siena che a Milano le politiche di dividendo stanno diventando più generose grazie agli elevati profitti.

