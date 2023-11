La nuova vita di Mps sotto lo scrutinio dei fondi internazionali

Con il Mef che non avrà più la maggioranza assoluta e ben 150 fondi d’investimento che entrano nel capitale sociale, il Montepaschi sta per essere proiettato in una nuova era. “La governance per ora non cambia poiché il Mef resta primo azionista – dice al Foglio Mario Comana, ordinario di economia degli intermediari finanziari alla Luiss – ma si amplia moltissimo la platea degli stakeholder attiva”. Tra gli investitori che hanno aderito all’offerta si fanno i nomi dei più importanti asset manager del mondo: Wellington, Vanguard, Blackrock. Sono quelli che passano al setaccio i conti, che aspettano di staccare le cedole, che non perdonano quando una trimestrale va male, che applaudono quando si tagliano i costi, anche del personale. Che impatto avrà sulla banca senese? “Mps sarà sempre di più esposta allo scrutinio del mercato e dovrà soddisfare le attese di redditività anche quando non ci sarà più la leva dei tassi a dare una mano alla generazione di profitti”, prosegue Comana. Non che finora il mercato non abbia avuto un ruolo. Mps è quotata, ma dalla sua nazionalizzazione nel 2016 buona parte del capitale flottante si trova nelle mani di piccoli investitori del territorio, che hanno atteso di recuperare le perdite accumulate. A credere, però, che Mps ce la possa fare sono in primis le agenzie di rating, compresa Moody’s che per la seconda volta da inizio anno ha alzato la sua valutazione riconoscendo i progressi fatti. “Il bello viene ora perché Mps dovrà dimostrare che il suo modello di business, orientato alle famiglie e alle pmi, è profittevole e in grado di attrarre operatori bancari per una fusione completando l’iter di uscita dello stato”, prosegue l’economista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE