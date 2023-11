Giorgetti da Siena. Vende Mps ai fondi (e continua con Poste). I patrioti a Wall Street

Il governo Meloni è stato bravissimo: si è contraddetto. L’operazione di cessione Mps? Possibile anche grazie all’ex dg del Tesoro, Alessandro Rivera, che è stato sostituito. Il governo patriottico? Ha venduto il 25 per cento di Mps e in quel 25 per cento ci sono fondi stranieri. Il successo della quotazione? Si deve al silenzio di Marcello Sala, il dg delle partecipate del Mef, ex manager di Intesa Sanpaolo, le famigerate banche da “punire” con gli extraprofitti. Meloni cura la sua economia presso le terme di Giorgetti da Siena. L’acqua magica è l’ Abb. E’ la procedura accelerata (Accelerated book building) che ha permesso di raccogliere un miliardo dalla cessione di Mps, ed è la procedura con cui si intende cedere una parte di Poste. In attesa, la Ue ha dato i voti: la nostra manovra non è “pienamente in linea”, ma la francese non lo è per niente. Al momento siamo più secchioni dei francesi!

