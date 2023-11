Giorgetti e il rebus Monte dei Paschi

Per il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, Mps può essere “uno strumento di politica industriale bancaria”. Lo ha ribadito ieri ai giornalisti che gli chiedevano lumi sulla possibilità di ridurre ulteriormente la quota del Mef nel capitale della banca senese, dopo aver collocato presso investitori privati il 25 per cento. E lui: “Adesso, se vedete le condizioni del collocamento, per un po’ non possiamo neanche volendo”. Quindi, niente vendita di una nuova tranche del 10 per cento, come ipotizzato dalla stampa. Poi il ministro aggiunge la fatidica frase, già detta in passato, su Mps come strumento di politica industriale. Ma che cosa vuol dire esattamente e perché ribadire un concetto così statalista dopo avere appena mandato in porto un’operazione di mercato?

