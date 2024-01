Quale futuro per l'edilizia dopo lo sboom del Superbonus?

Il Superbonus in agonia che pure contabilizza lavori per ben 44 miliardi nel 2023, 9 più che nel 2022. I comuni che appaltano 24 miliardi nel 2023 (si veda Il Foglio del 27 gennaio) ma vengono stoppati sul Pnrr di cui sono al momento l’unico motore attivo: nonostante questo, segnano una crescita della spesa in conto capitale del 41% (dati Ragioneria generale). Le grandi opere del Pnrr che erano partite bene ma ora accusano il rallentamento dei percorsi di autorizzazione (o gli scavi in galleria), al punto che costituiscono – ed è una sorpresa – un fattore di grande incertezza per il rispetto della scadenza del 2026, loro che sembravano quelle meglio posizionate in pista. L’assenza di una politica per la casa. L’assenza di una politica e di una legge per la rigenerazione urbana. La totale assenza di una qualunque prospettiva per il dopo-2026. La totale assenza di segnali sul “riordino degli incentivi” che pure tutti considerano necessario. La destinazione del 92% dei nuovi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2024 al Ponte sullo Stretto e l’8% al resto d’Italia. Il sottotitolo della presentazione che i costruttori dell’Ance hanno fatto ieri del loro Osservatorio congiunturale potrebbe essere “come distruggere per il prossimo lustro un settore che nei tre anni passati aveva fatto oltre un terzo del pil” ovvero: “che politica alternativa ha il governo per la crescita?”

