Un'altra patrimoniale contro deficit e disuguaglianza? I limiti della proposta Fornero

L’anomalia dell'Italia non è una bassa tassazione sui patrimoni (è nella media Ocse), ma un’elevata tassazione su tutto il resto: la pressione fiscale è tra le più alte al mondo. Perché non puntare sulla revisione della spesa?

La professoressa Elsa Fornero ha lanciato, prima in tv e poi dalle colonne della Stampa, l’idea di una patrimoniale. Si tratta di una parola che fa venire i brividi di paura a destra e di piacere all’estrema sinistra, ma che ormai le forze progressiste hanno smesso di proporre perché, come ha saggiamente osservato Romano Prodi, “le tasse fanno perdere le elezioni”. Prova ne è, durante l’ultima campagna elettorale, la proposta del Pd di Enrico Letta di una tassa di successione sui ricchi, che tra le patrimoniali dovrebbe essere la più popolare, e che pure non ha riscosso il consenso sperato. Il fatto che la patrimoniale sia impopolare non vuol dire, però, che non possa essere giusta o quantomeno sensata. Ci sono molte riforme impopolari che sono positive per l’economia, l’esempio più chiaro è proprio la riforma Fornero delle pensioni. Si può quindi discuterne senza tabù, tenendo a mente però alcuni punti o problemi.