Il premier time di Meloni alla Camera

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi alle 15 alla Camera dei deputati risponderà alle domande di maggioranza e opposizioni in occasione del primo question time dell'anno. In totale le interrogazioni presentate sono una decina e spaziano dalla guerra in medio oriente al Patto di stabilità, passando per la sanità, il rilancio del Mezzogiorno e le privatizzazioni.

Leggi anche: oggi in Aula Schlein e Conte si preparano a contendersi la scena al premier time di Meloni Gianluca De Rosa

Dei leader dell'opposizione, Meloni si troverà ad affrontare anche Giuseppe Conte: "Chiederemo se e che cosa farà il governo per rimediare ai danni di questo scellerato Patto di stabilità soprattutto per evitare i pesanti tagli allo stato sociale che si affacciano all'orizzonte" spiegano al Foglio fonti grilline. Sarà il leader Conte a rivolgersi direttamente alla premier dai banchi di Montecitorio. Azione, attraverso i suoi deputati, chiederà conto invece della situazione Stellantis e del comparto automobilistico. Un tema su cui Calenda si è speso e continua a spendersi quasi quotidianamente. Per il Pd parlerà Elly Schlein: solleverà il tema della sanità interrogando il governo sulle azioni "volte superare le drammatiche difficoltà degli ospedali dovute alla carenza di personale".

Per quanto riguarda la maggioranza, infine, la Lega chiederà alla presidente del Consiglio di fare il punto sulla legge delega per gli anziani e la terza età, mente Forza Italia affronterà il tema delle privatizzazioni. Fratelli d'Italia chiederà conto delle politiche del governo per il rilancio del Mezzogiorno.