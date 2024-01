L'utopia di intervenire sui salari senza parlare di innovazione

La frenata dell’attività del Venture Capital non è un tema solo italiano: sulla base dei dati dell’EY VC Barometer nel 2023 gli investimenti in Italia, seppure superiori a Euro 1 miliardo per il terzo anno consecutivo, hanno segnato -49 per cento rispetto al 2022, in linea con il dato a livello global. Inoltre, per la prima volta dallo Startup Act del 2013, si è registrato un calo del numero di startup innovative registrate: -3,5 per cento rispetto al 2022 (dati dell’Osservatorio Innovup). Questi due elementi meritano una riflessione. La domanda da porsi, infatti, è se il sistema Italia sia in grado di offrire le condizioni per consentire al venture capital di liberare il proprio potenziale che, ne siamo certi, è alto, per la riconosciuta qualità del capitale umano e per le doti imprenditoriali diffuse che ci caratterizzano. La risposta è perlopiù negativa, in assenza di un rilevante cambio di passo. Non è un tema solo di oggi, le cause sono da cercare in là nel tempo, ma l’Italia rischia di trovarsi in un circolo vizioso che può minare la sostenibilità del sistema economico e sociale nel medio lungo periodo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE