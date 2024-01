Per i giovani il lavoro è come un videogame: alla ricerca sempre di condizioni migliori

I nuovi assunti durano poco. La media è restare quattro mesi, cinque, poi dimettersi. Così la soluzione dell’impiegato è diventata quella del capitalista: migliorare l’indotto come questione di vita o di morte. E non importa nulla di tutto il resto

Giovani lavoratori. Carne fresca per il macello, le nuove leve, il futuro della nazione. Mi spiace per loro perché sono pochi, ma restano i pagatori delle pensioni che verranno, come noi paghiamo le pensioni dei padri, e così nei secoli, amen.