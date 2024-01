Mattarella elogia la generazione Z

Lo studente giovane recita il compitino pessimistico/deprimente, le solite cose che sembrano prese da quegli striscioni tanto generazionali quanto insensati, tipo “ci hanno rubato il futuro”. E il rettore lo chiosa, dando un po’ di rinforzo autorevole alle tesi negative. Il presidente ottantaduenne, pochi minuti dopo, parlando alla cerimonia per i 25 anni dell’Università del Piemonte orientale, legge il presente e ragiona sul futuro della generazione Z e ci vede tutt’altro. Non nelle potenzialità o nelle condizioni generali, ma proprio nei giovani in carne, ossa e cervello. Sergio Mattarella non dice loro che il mondo può offrire opportunità straordinarie, ma proprio che sono loro l’opportunità straordinaria. “Il rappresentante degli studenti – dice il presidente – ha detto che la generazione Z è vista come disorientata, inerte, estraniata dalla realtà. Sinceramente non so da dove possano uscire queste valutazioni così difformi dalla realtà, così sbagliate, sulle nuove generazioni. Personalmente penso, trovandone conferme, che questa generazione sia motivo di speranza per il nostro paese”.

