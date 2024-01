Barilla abbassa i prezzi e offre segnali al mercato sulla durata dell'inflazione

Il segnale è di quelli inequivocabili ed è destinato a influenzare i comportamenti degli operatori e le tendenze del mercato. Con una mossa a sorpresa il gruppo Barilla ha deciso di tagliare i prezzi di cessione alla distribuzione dal 7 al 13,5 per cento per un periodo di tempo che andrà da febbraio a dicembre 2024 compreso. I prodotti interessati saranno pasta, biscotti e merendine e la motivazione parla di “grande senso di responsabilità” e di volontà di vedere “riconfermata la fiducia delle persone e degli stakeholder di riferimento”. La causa della clamorosa scelta è fin troppo facile da rintracciare: la stagnazione dei consumi e in particolare il calo del 10% della vendita di beni alimentari. Una condizione che un leader di mercato e un colosso come Barilla non può sopportare a lungo, in virtù dei 15 stabilimenti che ha in Italia, di cui tre sono addirittura primo, secondo e terzo nella graduatoria dei più grandi impianti di pasta al mondo. Insomma i margini sono importanti ma primum vivere ovvero far girare le macchine, dare prospettive stabili ai 5 mila dipendenti del gruppo e ritrovare la fiducia dei consumatori. Di conseguenza chapeau ai Barilla e all’iniezione di realismo che si sono auto-praticati: la lotta all’inflazione non è ancora vinta (soprattutto nei beni alimentari) e i consumi devono ripartire se vogliamo che il rallentamento dell’industria non si prolunghi sine die.

