Ilva, che si fa? La battaglia per l'acciaio va portata in Europa

Ieri Marco Bentivogli ha ripercorso in maniera precisa 12 anni di gravi indecisioni e colossali errori pubblici nella risposta alla domanda: che cosa fare dell’Ilva commissariata dalla giustizia? Da anni era ormai chiaro che Mittal aveva avviato il disimpegno, e ora il governo entro pochi giorni deve fare due cose: trattare la buonuscita di Mittal per una cifra sperabilmente non troppo superiore ai 200 milioni, e su questa base evitare una nuova amministrazione commissariale che creerebbe dure reazioni tra i lavoratori attivi e cassintegrati, tra tutti i fornitori che l’azienda non è il grado di pagare, e genererebbe un tale incertezza da impedirebbe qualunque trattativa con qualunque privato per dare un futuro agli impianti. Fare ciò implica stanziare capitale pubblico per acquisire l’intera gestione aziendale, pagare debiti e forniture e riprendere le decarbonizzazioni. Circa un miliardo per cominciare, per poi attingere a un paio di miliardi di fondi europei già previsti. Ma la domanda centrale resta: per fare che cosa, dell’ex Ilva?

