Ricordate la Comunità europea del carbone e dell'acciaio? La guerra ci spinge a cinquant'anni fa

L’autonomia energetica potrebbe essere il prossimo passo necessario per garantire una pace duratura in Europa, nello spirito di Monnet e Schuman

Nel 1950 Jean Monnet era convinto che un’altra guerra in Europa fosse inevitabile. In Corea gli Stati Uniti si confrontavano con l’Unione sovietica e la Cina, le due potenze comuniste, ma nel Vecchio continente erano tornate a risuonare grida minacciose. La sorte della Rhur e della Saar aveva riaperto antiche ferite tra la Francia e la Germania o meglio la Repubblica federale tedesca, evocando i ricordi del 1870, del 1914, del 1940. Altro che magistra vitae, la storia stava per ripetersi. L’alto funzionario francese aveva diviso la sua vita tra l’azienda di famiglia, la Monnet Cognac produttrice del famoso distillato di vino bianco, e il servizio per il suo paese. Già nel 1943, mentre ad Algeri partecipava alla nascita del Comitato di liberazione nazionale guidato da Charles de Gaulle, aveva ammonito che se l’Europa si fosse ricostruita privilegiando gli interessi dei singoli stati nazionali, non ci sarebbe mai stata pace. Dopo la sconfitta di Adolf Hitler, la Francia controllava le due principali regioni tedesche di produzione del carbone e dell’acciaio e ne aveva subordinato il rilancio agli obiettivi del piano quinquennale elaborato proprio da Monnet.