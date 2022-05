Guerra in Ucraina, le notizie del 72esimo giorno di invasione

Continua l'offensiva russa nel sud-est, ma questa notte le sirene hanno suonato in quasi tutta l'Ucraina. Oggi nuovi tentativi di evacuazione da Azovstal, dove in questi giorni sono stati salvati quasi 500 civili, dicono le autorità di Kyiv. Secondo il Cremlino, i colloqui sono in una fase di stallo

Giorno 72 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve:

L'esercito russo continua la sua offensiva nel sud est dell'Ucraina. Dopo i bombardamenti e il nuovo assalto all'acciaieria Azovstal, proseguono i tentativi di conquistare l'intera città di Mariupol, non ancora completamente controllata dal Cremlino.

A rilento, procedono ancora i tentativi di evacuazione dei civile da Mariupol: "L'evacuazione verso a Zaporižžja, avrà luogo dalle ore 12", ha detto il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk.

"I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono in fase di stallo". Lo affermato oggi Alexey Zaitsev , vicedirettore del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri russo. "Le dichiarazioni dei politici ucraini sono la prova più evidente della loro riluttanza a proseguire i colloqui".

, vicedirettore del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri russo. "Le dichiarazioni dei politici ucraini sono la prova più evidente della loro riluttanza a proseguire i colloqui". "Stiamo organizzando una telefonata tra Biden e i leader del G7 per i prossimi giorni". Lo ha detto ieri sera la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa.

La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden , arriva oggi in visita in Romania.

, arriva oggi in visita in Romania. Il New York Times ha rivelato ieri che l'intelligence americana avrebbe giocato un ruolo centrale, fornendo posizioni e informazioni, nell'uccisione dei generali russi da parte dell'esercito ucraino. La Cnn aggiunge che anche l'affondamento dell'incrociatore Moskva si deve alle informazioni arrivate dall'America. La Casa Bianca ha però smentito questa ricostruzione dei fatti

Questa notte le sirene antiaeree sono suonate in gran parte dell'Ucraina

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si è detta fiduciosa di raggiungere l'accordo sull'embargo del petrolio russo.

Cremlino: la parata della Vittoria del 9 maggio non si terrà a Mariupol

La parata della Vittoria del 9 maggio non si terrà a Mariupol quest'anno, ma "verrà il momento e ci sarà una grande celebrazione". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. "Ci saranno sicuramente dei russi e saranno molti il 9 maggio. Ma non sono al corrente di alcuna delegazione ufficiale", ha precisato Peskov.

Inoltre il portavoce del Cremlino ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali piani dell'esercito in merito, rinviando la questione al primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa, Sergej Kiriyenko, presente a Mariupol. In precedenza Kiriyenko, aveva dichiarato che la parata della Vittoria e la sfilata del "Reggimento immortale" del 9 maggio non potranno tenersi a Donetsk e Luhansk.

Kyiv vorrebbe Cina e India come garanti di un accordo con la Russia

"Vorremmo vedere Cina, India e, forse, altri Paesi tra i garanti. Ma dipende dalla posizione di questi Paesi. La Cina è un attore serio sulla scena internazionale, abbiamo il maggior fatturato commerciale con loro e penso sarebbe importante". Lo ha detto il capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, in un'intervista ad un'emittente ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

Nave russa in fiamme nel Mar Nero

Una fregata russa sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata colpita dopo da un missile ucraino Neptune. Lo conferma il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini.

Un'esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Secondo i dati aggiornati dello Stato maggiore ucraino "i russi hanno perso una nave".

La notizia tuttavia non è stata ancora confermata da fonti indipendenti nè dal Cremlino



Quasi 500 civili evacuati da Mariupol



"Quasi 500 civili" in totale sono stati evacuati negli ultimi giorni dalla città di Mariupol, assediata e bombardata dai russi, hanno affermato le autorità ucraine, aggiungendo che le operazioni di evacuazione continuano. "Siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili" ha detto su Telegram il capo dell'amministrazione presidenziale Andriy Iermak. Intanto l'Onu ha annunciato di aver inviato un nuovo convoglio per evacuare gli ultimi civili trincerati nelle acciaierie Azovstal

Zelensky: a Mariupol è un inferno

Nel messaggio social di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che il bombardamento dell'acciaieria Azovstal a Mariupol prosegue nonostante la presenza di civili.

"Rimangono anche donne e molti bambini, immaginate l'inferno: due mesi di continui bombardamenti e morte costante nelle vicinanze. Le autorità ucraine stanno facendo di tutto per trovare una soluzione per salvare i nostri eroi militari difendendo Mariupol", ha detto Zelensky. "Ci sono diverse unità. Hanno molti feriti, ma non si arrendono. Mantengono la posizione. E anche noi stiamo cercando di trovare soluzioni per trovare sicurezza per queste persone".

La Russia non vuole usa armi nucleari, dice Lavrov

"La Russia non ha alcuna intenzione di impiegare armi nucleari nella sua operazione speciale in Ucraina". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo Sergej Lavrov, come riporta l'agenzia russa Tass.