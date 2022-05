Nella Mariupol russizzata cambia la segnaletica stradale

Da alcuni giorni le agenzie russe mostrano le foto di bambini in bicicletta per le strade di Mariupol, festeggiando il ritorno di quella che, per Mosca, è la normalità: ragazzi tra le macerie. A Mariupol la segnaletica stradale non è più in ucraino ma in russo e il traffico dei funzionari del Cremlino e dei suoi propagandisti si fa sempre più intenso. Il primo ad andare è stato il propagandista Vladimir Solovev, che si è mostrato per le strade devastate con l’elmetto in testa e a Mosca ha riportato un missile anticarro Nlaw di produzione britannica. Lo ha fatto vedere nella sua trasmissione sul Primo canale. Il messaggio voleva essere: vi porto un trofeo da Mariupol. Sono arrivati in città anche Sergei Kirienko, vicecapo dell’amministrazione presidenziale della Federazione russa, e Andrei Turchak, segretario del Consiglio generale di Russia unita, il partito del presidente Vladimir Putin. Hanno portato con loro una statua che rappresenta una donna anziana con una bandiera in mano: quella dell’Unione sovietica. La donna ritratta si chiama nonna Anna, o nonna Anja, se si preferisce utilizzare il diminutivo, e la sua storia è diventata molto famosa in Russia. E’ la protagonista di un video che mostra una signora anziana, nonna Anna, andare incontro a dei soldati tenendo in mano la bandiera rossa con falce e martello. La donna aveva scambiato gli uomini per russi, invece erano ucraini. Il soldato le offre ugualmente del cibo e calpesta la bandiera dicendo: “Slava Ukraini”. Nonna Anna lo rimprovera, gli dice che i suoi genitori sono morti per quella bandiera e rifiuta il cibo. Non ci sono prove che il video sia vero, ma nonna Anna è diventata il simbolo degli ucraini oppressi che aspettano i liberatori russi a braccia aperte.

