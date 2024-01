Sul bilancio non c'è bisogno di gonfiare i numeri per mostrare i guai di Meloni

L'opposizione, Conte in primis, agita un dato: il governo è già sotto di 30 miliardi per la prossima manovra. Non è così. Le risorse da recuperare per rifinanziare il taglio del cuneo e rispettare le regole europee sono la metà. Più probabilmente un terzo

La situazione non è semplice, i margini per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sono molto stretti, ma proprio per questa ragione non c’è bisogno di esagerare sul “rosso” da cui il governo Meloni parte per la prossima legge di Bilancio. Da qualche giorno, o meglio dalla conferenza stampa di inizio anno della premier, viene diffusa la cifra di 30 miliardi. Tanti sarebbero i soldi che il governo deve trovare prima di pensare a qualsiasi altra nuova misura.