Il grande rimosso di Meloni: tre ore di conferenza, zero politica industriale

Si è parlato di tutto nella lunghissima conferenza stampa di Giorgia Meloni. Molta politique politicienne, molta cronaca anche spicciola e giudiziaria, parecchia politica di bilancio tra promesse di ridurre le tasse tagliando le spese (una novità, perché finora gli impegni presi tra cuneo fiscale e riduzione delle aliquote sono tutti a debito) e privatizzando Poste e Ferrovie (o meglio, cedendo sul mercato una loro quota). Però, in quelle tre ore con 42 domande e risposte, non ha fatto capolino la politica industriale che pure è tornata in voga con questo governo. I dossier aperti non mancano: dall’acciaio all’edilizia per non parlare dell’automobile. Prendiamo l’Ilva. Probabilmente già lunedì verrà firmato a Palazzo Chigi (non al ministero delle Imprese e del Made in Italy) l’accordo per nazionalizzare l’acciaieria: il Tesoro dovrebbe versare un miliardo e 320 milioni di euro per prenderne il controllo. ArcelorMittal esce, più o meno gradualmente. Cosa ne farà lo stato tornato padrone? Gli impianti verranno sbloccati, torneranno a produrre liberamente, quanto e come?

