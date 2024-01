Tutto quello che Meloni non dice sugli extraprofitti

La tassa sugli extra profitti alle banche? “È stata criticata da chi ha fatto regali miliardari agli istituti, come Pd e M5 Stelle – ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – In realtà, è stata un’operazione win win per lo stato”. Invece che glissare su uno dei più grandi scivoloni del 2023 di Palazzo Chigi, il capo del governo vi si è soffermata e ha insistito: “Si deve riconoscere il nostro coraggio”. Peccato, però, che l’esecutivo non se la sia sentita di portare avanti un intervento che, nella sua versione iniziale, avrebbe potuto generare “una grave distorsione di mercato”, come spiega al Foglio Stefano Gatti, professore di finanza all’Università Bocconi, e a un certo punto abbia fatto marcia indietro.

